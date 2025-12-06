Подольский театр моды «Эксклюзив» победил на Международном фестивале-конкурсе «АРТ - ПАНОРАМА Россия-Беларусь 2025»

Театр моды «Эксклюзив» подольского Дворца культуры «Октябрь» вновь доказал свой высокий класс, одержав убедительную победу на Международном фестивале-конкурсе «АРТ-ПАНОРАМА Россия-Беларусь 2025». Престижный конкурс собрал более сотни творческих коллективов из двух стран, сообщила пресс-служба администрации г.о. Подольск.

Особой честью для подольского коллектива стало право открыть гала-концерт «Две сестры Беларусь и Россия». Юные модели представили на суд жюри и зрителей авторскую коллекцию «Легенда о Белом Городе», выступив на сцене Культурного комплекса Посольства Республики Беларусь. Каждый наряд в этой коллекции — результат совместного творчества педагогов, родителей и самих юных дарований.

Фестиваль, проходивший 4 и 5 декабря, отличался масштабом и представительным составом судейской коллегии. Выступления конкурсантов оценивали директор Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий, главный редактор музыкальных проектов Первого канала Марина Андрусенко, народная артистка Надежда Крыгина и другие видные деятели культуры.

Эта победа продолжает серию успехов театра моды «Эксклюзив». Ранее коллектив уже был отмечен в числе лучших на всероссийском конкурсе традиционного костюма «Сибирская эпоха стиля». Среди 56 участников из разных регионов и стран жюри выбрало лишь 11 финалистов, и подольский коллектив вошел в их число с работой «Домо‑Ткано».

