Подозревавшийся в жульничестве американский шахматист выступит на турнире в России

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн примет участие в шахматном турнире «Аэрофлот опен», который пройдет в Москве. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Он сообщил, что один из ведущих шахматистов мира уже прилетел в Москву. Таким образом, Ниманн станет первым с 2018 года американцем, сыгравшим на «Аэрофлот опен». Тогда в России сыграл известный американский гроссмейстер Гата Камский, родившийся в СССР.

Ханс Ниманн, занимающий 18-е место в рейтинге ФИДЕ, стал широко известен после того, как оборвал беспроигрышную серию 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена. Раздосадованный норвежец обвинил американца в читерстве.

Ниманн признался, что несколько раз действительно жульничал, прибегая к помощи компьютера, но это было еще в детстве. Американец подал в суд на Карлсена за ложные обвинения, однако иск был отклонен судом в США.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России обратилась в ИИХФ с требованием объяснить причины недопуска российских команд к международным соревнованиям.