«Подсадил на плов и улетел»: Акинфеев посетовал на уход из ЦСКА Файзуллаева

«Подсадил на плов и улетел. Удачи, Аббосик», — написал Акинфеев под совместной с Файзуллаевым фотографией.

21-летний футболист сборной Узбекистана подписал с «Башакшехиром» пятилетний контракт. Сумма трансфера составила €7,5 млн.

Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 года. Всего он провел за армейский клуб 72 матча, в которых забил восемь мячей и отдал 22 результативные передачи.

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