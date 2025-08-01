«Подсадил на плов и улетел»: Акинфеев посетовал на уход из ЦСКА Файзуллаева
Вратарь ЦСКА Акинфеев пожалел об уходе из клуба полузащитника Файзуллаева
Фото: [соцсети]
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал в соцсетях пост, посвященный переходу полузащитника Аббоса Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир».
«Подсадил на плов и улетел. Удачи, Аббосик», — написал Акинфеев под совместной с Файзуллаевым фотографией.
21-летний футболист сборной Узбекистана подписал с «Башакшехиром» пятилетний контракт. Сумма трансфера составила €7,5 млн.
Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 года. Всего он провел за армейский клуб 72 матча, в которых забил восемь мячей и отдал 22 результативные передачи.
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