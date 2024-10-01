«Я прожил с ним 50 лет»: Лев Лещенко тяжело переживает смерть Добрынина

Народный артист РСФСР Лев Лещенко поделился переживаниями в связи со смертью советского и российского композитора Вячеслава Добрынина.

Известный певец и композитор Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет во вторник, 1 октября. Он умер после третьего инсульта в московской клинике. По сообщениям СМИ, последний месяц артист не вставал с кровати. В больнице он находился около недели, родные и близкие молились за его выздоровление.

Лещенко был близким другом Добрынина. В беседе с «360.ru» певец рассказал, что узнал о смерти товарища от его супруги.

«Я прожил с ним 50 лет. Один из самых близких моих друзей. Это печаль для всей страны. Мы в 80-е, 90-е жили с его прекрасными песнями: «Прощай», «Ни минуты покоя», — рассказал Лещенко.

Трагическую утрату также прокомментировал советский и российский автор-исполнитель, композитор и поэт Юрий Лоза. В беседе с «РЕН ТВ» он отметил, что песни, которые писал Добрынин, помогали людям жить.

Певец и композитор Андрей Державин также рассказал, как переживает смерть Добрынина. По его словам, в планах у артиста перед смертью была идея собрать близких и друзей в одной передаче на телевидении. Державин подчеркнул, что Добрынин заражал всех своим жизнелюбием.

По информации SHOT, Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О дате и времени похорон станет известно позже.

Ранее сообщалось, что в Москве успешно провели операцию по удалению тромба актеру Василию Ливанову. Отмечалось, что его госпитализировали утром 30 сентября.