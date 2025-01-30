В США заявили о возможности предотвратить двойную авиакатастрофу

Столкновение пассажирского самолета American Eagle Flight 5342 и военного вертолета Black Hawk можно было предотвратить. Таким мнением поделился министр транспорта США Шон Даффи на брифинге The New York Post.

Самолет с пассажирами и военный вертолет, по словам Даффи, следовали обычными маршрутами. Также экипажи не отклонялись от инструкций и поддерживали связь с авиадиспетчером. Рейс American Airlines уверенно заходил на посадку в обычном режиме в аэропорту имени Рональда Рейгана.

«Чтобы подтвердить слова президента, исходя из того, что я видел, считаю ли я, что это можно было предотвратить? Абсолютно <...> Существует процедура, которая осуществляется каждый день. Но здесь что-то пошло не так», — высказался американский министр.

Даффи отметил, что военная авиация привычна к пассажирским полетам в зоне воздушной гавани.

Напомним, в ночь на 30 января в небе у вашингтонского аэропорта столкнулись пассажирский American Airlines и военный вертолет Blackhawk. На борту первого находились 64 человека, включая членов экипажа. Во втором транспорте находились трое военных. По предварительным данным, выжить не удалось никому. Часть обломков вытаскивают из реки Потомак. По данным NBC News, из воды извлекли минимум 30 тел.

На борту упавшего самолета находились восемь фигуристов и тренера. Среди них бывшая фигуристка-парник Инна Волянская, чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последние оказались на рейсе после посещения соревнований, где выступал их сын.

Ранее сообщались все известные подробности о происшествии с самолетом American Airlines и военным вертолетом.