Погребняк вспомнил свои слова о работе «Спартака» с судьями

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в фильме «Зенит навсегда», опубликованном на RUTUBE-канале петербургского клуба, вспомнил свои давние слова о том, как «Спартак» работает с судьями.

В апреле 2007 года футболист эмоционально отреагировал на исход противостояния «Зенита» со «Спартаком» в четвертьфинале Кубке России (1:2, 1:1). Погребняк заявил, что «Спартак» переплюнул «Зенит» в том, как работает с судьями, сопроводив свой спич нецензурными словами.

Погребняк признал, что выразился не должным образом, но ни о чем до сих пор не жалеет.

«То, что я буду выходить на каждый матч со «Спартаком» заряженный, это даже не обсуждалось, это принципиально. Я хотел доказать, да, что меня зря отправляли в аренду, что мной не дорожили», — сказал экс-нападающий.

Погребняк является воспитанником академии «Спартака». Красно-белые отдавали футболиста в аренду в «Химки» и «Шинник», а затем продали в «Томь», откуда нападающий перебрался в «Зенит», где провел лучшие в карьере два с половиной года. В составе петербургского клуба Погребняк стал чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. В 90 матчах за «Зенит» нападающий забил 39 мячей — больше, чем за любой другой клуб в своей карьере.

