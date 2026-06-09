Поигравший в России норвежец Норманн выступил против ЛГБТ*

Норвежский полузащитник Матиас Норманн, ранее игравший за российские клубы «Динамо» и «Ростов», а ныне выступающий в чемпионате Катара, резко выступил против пропаганды ЛГБТ*.

В своей соцсети 30-летний футболист опубликовал скриншот публикации, где представители сообщества жаловались на преследования. Так один из членов движения рассказал, что его радужный флаг порвали и сожгли.

«Отлично, уберите это с глаз долой». Мы устали от этой чуши, которую навязывают нашим детям в детских садах и школах. Нам нужен Бог и нам нужно объединиться ради наших детей. Всем большой любви, правда на нашей стороне», — отреагировал Норманн.

Матиас Норманн провел 73 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил два мяча и отдал восемь передач. В активе футболиста 12 матчей за национальную сборную Норвегии.

Ранее футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что до сих пор получает угрозы из-за того, что в 2023 году публично поддержал Израиль.

* движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено