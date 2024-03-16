«Поистине легенда отечественного театра и кино»: Путин высказался о смерти Ширвиндта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта скончавшегося накануне советского и российского актера, режиссера Александра Ширвиндта.

В специальной телеграмме, опубликованной на официальном портале Кремля , глава государства отметил талант Ширвиндта, назвав артиста непревзойденным и легендой отечественного театра и кино.

«Поистине легенда отечественного театра и кино. Александр Анатольевич посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования», - сказал Путин.

Напомним, Александр Ширвиндт ушел из жизни в минувшую пятницу, 16 марта, в одной из столичных клиник. Актеру, режиссеру, сценаристу, президенту Московского театра сатиры было 89 лет.