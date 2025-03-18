Появились новые детали о смерти Джина Хэкмена и его супруги Бетси

В расследовании таинственной кончины актера Джина Хэкмена, обнаруженного мертвым вместе с супругой и их питомцем, появилась новая информация. Телеканал ABC News поделился ранее не известными подробностями, вносящими коррективы в ход событий.

Несколько недель назад стало известно о смерти легендарного голливудского актера Джина Хэкмена и его супруги, пианистки Бетси Аракавы. С самого начала этот случай вызвал вопросы у следствия. Первоначально предполагалось отравление угарным газом. Однако позже выяснилось, что 65-летняя Аракава скончалась от редкой формы хантавируса, распространяемого грызунами, а 95-летний Хэкмен, страдающий болезнью Альцгеймера, провел несколько дней рядом с телом жены, и его кардиостимулятор перестал работать.

Согласно данным ABC News, Бетси позвонила в частную клинику утром, позже времени, определенного экспертами как момент ее смерти. За две недели до трагедии пианистка записала супруга на эхокардиографию.

Ее собственный визит к терапевту, запланированный на 12 февраля, был отменен. Позже запись была перенесена, но Бетси так и не явилась. В последующие дни она перестала отвечать на звонки. Врач отметил, что ее жалобы не соответствовали симптомам хантавируса.

Хэкмен завещал все свое состояние, оцениваемое в $80 млн, супруге. Теперь, когда Бетси тоже ушла из жизни, детям актера от первого брака предстоит борьба за наследство. Сын Хэкмена уже привлек к делу опытных юристов и готов отстаивать свои права на имущество отца в споре с сестрами.

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