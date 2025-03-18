Умерла советская актриса театра и кино Тамара Кривцова

Ее творчество оставило заметный след в истории российского и советского театра и кинематографа. Актриса — участница Великой Отечественной войны (ВОВ).

Тамара Кривцова родилась 19 апреля 1923 года во Владимире. В 1939 году начала свою актерскую карьеру в местном театре драмы, но с началом войны ее жизнь кардинально изменилась. Актриса ухаживала за ранеными в госпитале, а затем ушла добровольцем на фронт, где служила в зенитно-артиллерийских войсках. Во время войны она прошла через множество испытаний и дошла до берегов Вислы в Польше, встретив День Победы в Кракове.

За свою самоотверженность и подвиги Кривцова была награждена орденом Отечественной войны I степени, орденом «Знак Почета» и медалью «За победу над Германией в 1941-1945 годах».

После войны артистка вернулась к актерской деятельности, работая в филармонии и Ульяновском театре. В этот период своей жизни она встретила будущего мужа — народного артиста Молдавской ССР Виктора Белова. Вместе они побывали практически во всех частях СССР, радуя зрителей своим искусством.

Кривцова запомнилась зрителям по роли в фильме «Я вам пишу...», который вышел в 1959 году. За свою карьеру она снялась в нескольких фильмах и служила примером творческого долголетия. Ее супруг Виктор Белов ушел из жизни в 1973 году. В 1960 году актрису наградили орденом «Знак Почета» за ее заслуги в искусстве.

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