Появились новые подробности ареста владельца ФК «Торпедо» Соболева

Защита владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева намерена обжаловать его арест. Об этом «Известиям» сообщил адвокат Александр Добровинский.

Он подчеркнул, что доказательств, подтверждающих факт подкупа судьи Соболевым, в материалах следствия отсутствует, и выразил уверенность, что дело «развалится» еще на стадии следствия.

«Мы будем обжаловать это решение, безусловно. И будем делать все для того, чтобы это дело было закончено и развалено на стадии следствия», — сказал юрист.

По словам адвоката, следственные органы утверждают, что директор «Торпедо» Валерий Скородумов три раза пытался подкупить главного судью матча, чтобы обеспечить нужный исход игр. В связи с этим Добровинский задался вопросом, почему судья изначально не сообщил правоохранительным органам об этом инциденте.

Также отметил, адвокат, ни один из фигурантов дела не был пойман с поличным. Он добавил, что защита предложила внести залог в размере 50 млн руб. и ходатайствовала о домашнем аресте. Тем не менее, суд отклонил эти требования и заключил Соболева под стражу на два месяца.

По данным МВД, Соболев и Скородумов предлагали главному судье одного из матчей, в котором участвовал ФК «Торпедо», более 1 млн руб. за обеспечение победы в нем, назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игроков.

Таким образом, отмечали правоохранители, организованная группа вместе с соучастниками пыталась воздействовать на исход как минимум трех матчей.

Ранее журналист Сергей Ильев предположил, какой из матчей ФК «Торпедо» вызвал у правоохранительных органов подозрения.