Пойманная на допинге украинка заявила о халатном расследовании ее дела
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук: «Больше не могу бороться на два фронта»
Фото: [Минспорта Украины]
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук высказалась по поводу ее дисквалификации из-за положительной допинг-пробы.
Независимый орган по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) объявил о дисквалификации украинки на четыре года на основании допинг-пробы от 7 декабря 2024 года, в которой были обнаружены метаболиты тестостерона.
Бех-Романчук заявила, что категорически не согласна с решением организации.
«Я отказалась подписывать какие-либо документы, требующие признания моей вины, потому что я честный человек и для меня важна моя человечность и достоинство. Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования», — написала спортсменка в соцсетях.
Также она рассказала, что устала «бороться на два фронта — за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за свое будущее в личной жизни».
Бех-Романчук специализируется на прыжках в длину и тройных прыжках. Она является двукратным серебряным призером чемпионатов мира, чемпионкой Европы.
Ранее сообщалось, что десятилетний бан за допинг получил чемпион Украины по боксу Максим Зиневич.