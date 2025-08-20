Пойманная на допинге украинка заявила о халатном расследовании ее дела

Независимый орган по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) объявил о дисквалификации украинки на четыре года на основании допинг-пробы от 7 декабря 2024 года, в которой были обнаружены метаболиты тестостерона.

Бех-Романчук заявила, что категорически не согласна с решением организации.

«Я отказалась подписывать какие-либо документы, требующие признания моей вины, потому что я честный человек и для меня важна моя человечность и достоинство. Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования», — написала спортсменка в соцсетях.

Также она рассказала, что устала «бороться на два фронта — за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за свое будущее в личной жизни».

Бех-Романчук специализируется на прыжках в длину и тройных прыжках. Она является двукратным серебряным призером чемпионатов мира, чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что десятилетний бан за допинг получил чемпион Украины по боксу Максим Зиневич.