«Показали свою злобу и слабость»: Губерниев прокомментировал лишение литовского гражданства фигуристки Дробязко

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «ВсеПроСпорт» прокомментировал решение властей Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко.

Конституционный суд прибалтийской страны признал правомочным декрет президента Литвы о лишении Дробязко гражданства из-за участия в ледовых шоу Татьяны Навки.

Также фигуристку и ее партнера Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени.

Спортсменка получила литовское гражданство в 1993 году. В паре с Повиласом Ванагосом они стали первыми призерами чемпионатов мира и Европы из Литвы.

«Я бы назвал решение по гражданству Дробязко мелкотравчатым. По-другому сказать не могу. Они тем самым показали свою злобу и слабость. Мелкотравчатое решение мелкотравчатых», — сказал Губерниев.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский отказался от участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.