Покинувший «Трактор» «из-за усталости» Бенуа Гру возглавил швейцарский клуб

Контракт рассчитан до конца сезона, после чего тренер будет искать себе новое место работы.

17 ноября специалист сообщил о своем уходе с поста главного тренера челябинского «Трактора», с которым играл в финале Кубка Гагарина в 2025 году. Гру заявил, что чувствует себя чрезвычайно уставшим — морально и физически.

По данным «Матч ТВ», канадский тренер допускает свое возвращение в КХЛ, где он сделал себе определенное имя, за одним исключением — в «Трактор» Гру больше не пойдет. Источник телеканала отмечает, что у канадца были трения с генменеджером челябинского клуба Алексеем Волковым. В частности, отношения с функционером испортились после того, как тот не захотел продлевать контракт с голкипером Заком Фукале, который в итоге перешел в минское «Динамо».

