«Спартак» отдал четырех игроков за лучшего бомбардира «Адмирала»

Клубы КХЛ «Спартак» и «Адмирал» произвели масштабный обмен, главным действующим лицом которого стал нападающий дальневосточной команды Даниил Гутик.

«Адмирал» расстался со своим лучшим бомбардиром, а взамен получил четырех игроков — защитника Никиту Ефремова, нападающих Егора Чезганова и Даниэля Усманова, а также права на форварда Максима Мусорова.

24-летний Гутик в нынешнем сезоне набрал 28 (12+16) очков в 44 матчах. Настоящим прорывом для форварда стал минувший чемпионат, когда он выбил в регулярке 53 (26+27) балла.

Усманов провел 25 матчей за «Спартак» с 5 (2+3) очками, у Ефремова 17 игр (0+2). Чезганов в минувшем сезоне феерил в фарм клубе «Спартака» — 30 голов за «Химик» в ВХЛ, а в нынешнем сезоне пребывал в арене в «Шанхай Дрэгонс». Максим Мусоров выступает в чемпионате Казахстана за усть-каменогорское «Торпедо».

«Адмирал» занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» располагается на восьмой строчке на Западе, и красно-белым явно не помешает точечное усиление в преддверии плей-офф.

