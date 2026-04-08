Певицу Аллу Пугачеву, которая сейчас живет на Кипре, заметили на улицах Лимассола, сообщает Super.ru. Артистку случайно увидела одна из поклонниц, отдыхавшая в местном заведении. Ее дочь подбежала к Примадонне и сняла короткий ролик, который быстро разлетелся по Сети.

Внимание публики привлекло не столько само появление Пугачевой, сколько то, с каким трудом она передвигается. На видео видно, что певица опирается на трость. Судя по кадрам, ходить ей тяжело. В последнее время Пугачеву все чаще замечают с тростью.

По данным инсайдеров, у певицы обострился артроз. Это заболевание суставов, которое вызывает сильные боли и ограничивает подвижность.

Причиной ухудшения состояния, предположительно, стали последствия неудачной пластической операции. Сообщалось, что операция могла вызвать проблемы с сосудами, а также усугубить артроз из-за противопоказаний анестезии при проблемном сердце певицы.

