Пугачева выставила на продажу пятикомнатную квартиру в Москве

Уехавшая из РФ певица Алла Пугачева продолжает избавляться от недвижимости в России. Теперь на продажу выставлена ее пятикомнатная квартира в Филипповском переулке в центре Москвы, сообщает Super.ru. Ранее артистка не планировала расставаться с этим жильем, однако, по данным источника, финансовые трудности заставили ее изменить планы.

Отмечается, что объявление о продаже квартиры в открытых источниках опубликовано не будет. Известно, что потенциальным покупателям уже показывают жилище. При этом точная сумма сделки не раскрывается, но аналогичные квартиры в этом доме продаются примерно за 500 млн рублей.

Квартира досталась Примадонне в 2004 году от бывшего зятя Руслана Байсарова (был жена на Кристине Орбакайте). Пугачева поселилась в ней после развода с Филиппом Киркоровым. Перед отъездом из России она планировала завещать это жилье своему внуку Дени Байсарову.

Ранее депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко высказалась о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию.