Покровская объяснила поведение украинок в отношении российских синхронисток
Покровская объяснила отказ украинок поздравлять российских синхронисток
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Главный тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила ТАСС, что отказ украинских спортсменок поздравить российских синхронисток с победой на Кубке мира был обусловлен политическими мотивами. По словам Покровской, других негативных инцидентов в отношении российской команды на этом этапе Кубка мира не наблюдалось.
На соревновании в Египте, проходившем в апреле, российский дуэт в составе Майи Дорошко и Татьяны Гайдай завоевал первое место в технической программе. Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявшие второе место, проигнорировали традиционное рукопожатие во время церемонии награждения.
Майя Дорошко ранее отмечала в интервью ТАСС, что этот эпизод стал единственным неприятным моментом для российской команды, вернувшейся на международную арену после трехлетнего отсутствия.
В настоящее время российские синхронистки активно готовятся к участию в чемпионате мира, который состоится в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.
Ранее сообщалось, что пловцы из Подольска завоевали две медали на чемпионате Московской области.