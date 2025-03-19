Полицейские раскрыли странную деталь, замеченную при обнаружении тела Марадоны

О смерти звезды футбола стало известно 25 ноября 2020 года. Он скончался от острой сердечной недостаточности. В октябре 2024 года суд в Аргентине разрешил перенести останки Марадоны в мавзолей в Буэнос-Айресе.

Как рассказали сотрудники полиции, вошедшие в дом футболиста, сначала они очень удивились, так как увидели огромную фигуру человека.

«Его (Марадоны. — Прим. ред.) живот был сильно вздут, еще немного — и он бы взорвался. На нем были спортивные штаны и черная футболка. Я не думал, что когда-нибудь столкнусь с такой картиной», — сказал один из сотрудников правоохранительных органов.

Марадоне было 60 лет, когда он умер. Футболист стал не только чемпионом мира, но и одним из величайших футболистов всех времен. ФИФА признала его лучшим футболистом XX века.

Ранее сообщалось, что на 35-м году жизни умер бывший хоккеист «Ак Барса» и «Авангарда» Федор Малыхин.