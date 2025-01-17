Полиция нашла чемпионские перстни российского хоккеиста Малкина

Чемпионские перстни российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, завоеванные им в рамках Кубка Стэнли, были найдены, согласно пресс-релизу полиции округа Аллегейни в Пенсильвании, опубликованному в соцсети X.

Сообщается, что все три кольца были обнаружены в результате расследования в доме Малкина, который недавно подвергся нападению с взломом.

Кроме того, пресс-служба клуба «Питтсбург» разместила заявление от Малкина, в котором он выразил благодарность полицейским за их поддержку.

В этом заявлении он также отметил, что внимание и помощь, оказанные ему товарищами по команде в последние дни, имеют для него и его семьи большое значение.

Ранее сообщалось, что грабители украли из дома хоккеиста Малкина имущество на 10 млн руб.