В 10 млн рублей оценен ущерб от кражи из дома Малкина

Ущерб от ограбления в США дома хоккеиста Евгения Малкина может перевалить за отметку в 10 млн рублей ($100 тыс.). Как сообщил телеграм-канал SHOT, из особняка среди прочего исчезли 3 перстня чемпиона НХЛ, а по версии полицейских к преступлению причастны злоумышленники, специализирующиеся на кражах имущества именитых спортсменов.

В помещения злоумышленники проникают чрезвычайно осторожно через заднюю дверь, а еще отключают камеры видеонаблюдения и сигнализации.

Прославленный форвард проживает в данном коттедже свыше 10 лет. Кроме того, в доме временя от времени останавливаются его родители и сын, когда посещают Питсбург. Также наш соотечественник владеет домом, расположенным во Флориде на острове Фишер, где основную часть времени проводят его супруга и ребенок. Есть там жилище и у его родителей.

Ранее сообщалось о том, что преступление было совершено 11 января, когда Малкин вместе с командой принимал участие в матче против «Оттавы Сенаторз».