Полиция задержала рэп-исполнительницу Ники Минаж в аэропорту Амстердама

Известную певицу Ники Минаж заковали в наручники во время мирового турне Pink Friday 2. Она попалась с наркотиками в аэропорту Амстердама, сообщает Nu.nl.

12-кратная обладательница премии «Грэмми» Ники Минаж спорила с военной полицией и публиковала об этом видео незадолго до задержания. Ее багаж проверили неоднократно, пустили на судно, а затем снова потребовали открыть сумку.

«Но разве не это вы планировали сделать с самого начала? Почему вы, ребята, не обыскали его, прежде чем он попал в самолет?», — говорит на ролике Ники Минаж.

В аэропорту Схипхол в итоге певицу высадили из самолета. По предварительным данным, артистка задержана с пакетиком легких наркотиков. Сама рэперша отрицает причастность к веществам, а также считает, что все подстроили для саботирования ее тура.

Напомним, что Ники Минаж не только самая известная артистка в США и мире, но и одна из самых экстравагантных и богатых. В начале текущего года ее состояние оценивалось в $150 млн.

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