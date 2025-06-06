Полька Швентек обвинила судей в симпатии к белоруске Соболенко

Польская теннисистка Ига Швентек пожаловалась на предвзятость арбитра после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» от белоруски Арины Соболенко — 6:7, 6:4, 0:6.

По ее словам, судья на вышке Кадер Нуни реагировал только на просьбы соперницы проверить аут, но игнорировал аналогичные обращения со стороны Швентек.

На кортах «Ролан Гаррос» не действует система Hawk-Eye, поэтому аут проверяют по старинке — по отметинам мяча на грунтовом покрытии.

Швентек рассказала, что арбитр отказался спуститься с вышки и проверить отметину, о чем она просила. Нуни указал, что это след от другого удара.

В финале женского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» сыграют Арина Соболенко, первая ракетка мира, и второй номер рейтинга американка Коко Гауфф, которая в полуфинале разгромила обидчицу Мирры Андреевой Лоис Буассон из Франции.