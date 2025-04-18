Полная тезка Кэти Перри подала на нее в суд из-за торговой марки

Иск о нарушении прав на торговую марку стал причиной обращения австралийского дизайнера Кэти Перри в высшую судебную инстанцию Австралии против американской исполнительницы с аналогичным именем, сообщила газета The New York Times.

Согласно заявлению дизайнера, ее бренд Katie Perry начал свою деятельность в 2006 году, набрав обороты в следующем году, а в 2009 году была зарегистрирована торговая марка. Претензия была подана сразу после завершения гастролей американской певицы в Австралии, в рамках которых продавалась атрибутика с именем Кэти Перри.

Представители певицы утверждают, что после релиза ее первой песни I Kissed a Girl в 2009 году они пытались договориться с австралийским дизайнером, но предложение было отклонено. Дизайнер, в свою очередь, отрицает факт получения каких-либо предложений.

В 2023 году суд принял сторону дизайнера, признав отсутствие у певицы прав на использование ее сценического псевдонима в сфере торговли одеждой.

Однако в 2024 году в ходе апелляции судьи выразили сомнения в правомерности первоначальной регистрации торговой марки Katie Perry и потребовали пересмотра решения.

Было указано на известность певицы на момент регистрации австралийского бренда, что, по мнению судей, могло спровоцировать замешательство при продаже ее товаров.

Верховный суд Австралии выразил обеспокоенность возможным созданием опасного прецедента и принял решение о повторном рассмотрении дела.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри сожалеет, что поцеловала землю после полета.