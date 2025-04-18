Кэти Перри сожалеет, что поцеловала землю после полета

Певица Кэти Перри сожалеет, что столь эмоционально вела себя во время и после полета в составе женского экипажа на ракете Blue Origin, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

В СМИ появились предположения, что участие известных женщин в космической миссии Blue Origin — не более чем фейк. Несмотря на это, тема продолжает активно обсуждаться. Так, источник Daily Mail рассказал, что одна из участниц эксперимента Кэти Перри не жалеет о полете. Певица уверена, что это событие изменило ее жизнь и мировоззрение.

По информации источника, некоторые детали все же вызывают у певицы сожаления. Так, после полета Кэти поцеловала землю. В невесомости она рекламировала сет-лист анонсированного ранее тура и исполнила песню «What a Wonderful World». Она демонстрировала зрителям ромашку. Цветок символизировал ее связь с четырехлетней дочерью. По данным источника, певица считает, что так вести себя не стоило.

По данным издания, общественность негативно отнеслась к полету знаменитостей. Люди не понимают, ради чего были потрачены большие деньги. Они не смогли разобраться в цели проекта.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали дочь на космическом событии.