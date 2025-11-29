Польский голкипер «Барселоны» назвал себя самым жирным игроком в истории клуба

35-летний польский футболист заявил, что «побил рекорд «Барселоны» по проценту жира», и признался, что очень любит поесть.

«Тренер Чеслав Михневич, который сам был вратарем, сказал: «Леви, стоять в воротах — это как играть в шахматы. Играешь руками, но на самом деле — головой», — припомнил Шченсны напутствие своего наставника.

Он сказал, что всегда приводит эту фразу, когда ему рекомендуют отправиться в спортзал.

Шченсны пришел в «Барселону» в 2024 году после приостановки карьеры на несколько месяцев. До этого польский голкипер с успехом выступал за «Арсенал», «Рому» и «Ювентус». В нынешнем сезоне Шченсны провел девять матчей за «Барсу» во всех турнирах.

