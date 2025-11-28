В Боливии прошел футбольный матч, который назвали «национальным позором»

В Кубке Боливии прошел матч, который уже назвали «национальным позором».

В четвертьфинале турнира «Реал Оруро» и «Блуминг» сыграли вничью со счетом 2:2. По окончании матча нервы не выдержали у игроков и сотрудников обеих команд, которые сошлись стенка на стенку.

Даже вмешательство полиции не сразу остановило масштабную потасовку: пришлось применять слезоточивый газ и даже сделать предупредительные выстрелы в воздух. Постфактум арбитры выписали 17 красных карточек.

По сумме двух встреч (4:3) в полуфинал прошел «Блуминг». Однако волей календаря эти команды должны вновь встретиться в рамках чемпионата страны уже 7 декабря, на том же стадионе в Оруро. В чемпионате «Блуминг» идет на четвертом месте, «Реал Оруро» занимает 13-ю строчку. Большого турнирного значения игра не имеет, но это не значит, что былые обиды окончательно забыты.

