«Црвену Звезду» наказали за пение «Катюши» во время матча с «Жальгирисом»

Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» оштрафован на 10 тыс. евро из-за поведения болельщиков во время матча Евролиги с литовским «Жальгирисом», сообщается на сайте лиги.

В ходе матча болельщики разукрасили трибуны российскими и сербскими флагами, баннерами с перечеркнутой эмблемой НАТО и надписью «Слава России», распевали «Катюшу» и песню «Знаешь ли ты?» исполнительницы МакSим, которая считается неофициальным гимном фанатов московского «Спартака». Игроки «Жальгириса» удостоились оскорбительных кричалок.

Неизвестно, за какие конкретно действия фанатов сербский клуб был наказан.

Матч с «Жальгирисом» прошел 27 февраля и завершился победой гостевой команды — 86:80. В турнирной таблице Евролиги «Црвена Звезда» занимает пятое место.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев призвал поддержать российских спортсменов, которые решили выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.