Полузащитник «Балтики» ищет новый клуб из-за конфликта с тренером Талалаевым

26-летний футболист находится в калининградском клубе на правах аренды из «Ростова». С начала сезона он лишь по разу появился на поле в чемпионате и Кубке России. Главная причина — травма колена, но, как утверждает источник, у Уткина еще и не сложились отношения с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

На футболиста не очень-то рассчитывают как в «Балтике», так и в «Ростове», поэтому агенты ищут известному игроку новый клуб. Интерес к Уткину есть со стороны «Пари НН», «Крыльев Советов», «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо».

Ранее Даниил Уткин выступал за «Краснодар», воспитанником которого является, и «Ахмат». В общей сложности полузащитник провел в РПЛ 150 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 22 передачи. Уткин считается мастером выполнения стандартов, так, в сезоне 2021/22 он пять раз поражал ворота прямыми штрафными ударами.

