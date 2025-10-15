Полузащитник Баринов рассекретил слова Карпина в победной раздевалке
Полузащитник сборной Баринов: Карпин сказал, что мы все большие молодцы
Фото: [сборная России по футболу]
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов раскрыл, что сказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин в раздевалке после победы над сборной Боливии.
«В перерыве Валерий Георгиевич чуть указал на индивидуальные ошибки, а после игры поблагодарил всех за победу, сказал, что мы большие молодцы, готовимся дальше, впереди в этом году еще две классные игры», — сказал Баринов.
Также футболист отметил прекрасную атмосферу на «ВТБ Арене».
Сборная России разгромила команду Боливии со счетом 3:0. В первом тайме голами отметились Лечи Садулаев и Алексей Миранчук, а после перерыва Иван Сергеев установил окончательный счет, воспользовавшись скидкой Баринова.
В ноябре сборная России сыграет с двумя южноамериканскими командами — Перу и Чили.