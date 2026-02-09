Защитник «Спортинга» прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Ожидается, что после его окончания армейцы подпишут контракт с 30-летним бразильцем сроком на три с половиной года с возможностью продления еще на один сезон.

Матеус Рейс выступает за «Спортинг» с 2021 года. Его контракт с португальским клубом заканчивается этим летом, и предложений о его продлении не поступало. В этом сезоне тренерский штаб «Спортинга» делает ставку на более молодых футболистов. Матеус Рейс сыграл в 20 матчах за клуб во всех турнирах и отдал две передачи, но его уже нельзя назвать основным игроком клуба.

«Спортинг» пошел футболисту навстречу и не стал его включать в заявку на принципиальный матч с «Порту» 9 февраля, чтобы Рейс смог заняться своим переходом в ЦСКА.

