Полузащитник ЦСКА пожаловался на постоянные провокации со стороны колумбийского форварда «Краснодара»

По ходу напряженного матча не раз возникали стычки между игроками, в их центре зачастую оказывались колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и бразильский защитник ЦСКА Мойзес. В одной из таких стычек Мойзес получил желтую карточку, а затем в середине второго тайма был удален.

Обляков подчеркнул, что его не удивило поведение Кордобы, который всегда провоцирует соперника. Футболист ЦСКА отметил, что команда заранее ожидала тяжелый матч, но могла сыграть лучше.

«Краснодар» сохранил за собой первое место в РПЛ по итогам летне-осенней части сезона с 40 очками, ЦСКА после поражения откатился на четвертую позицию с 36 баллами.