Полузащитник ЦСКА рассказал о своей адаптации к российском футболу

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью бразильскому изданию Trivela рассказал о своей адаптации в российском футболе.

20-летний хавбек признался, что мечтал уехать в Европу, но не так рано. Но у его родного «Сан-Паулу» были долги, и клуб продал талантливого хавбека в ЦСКА за €5,1 млн.

В России молодого футболиста удивил язык — совершенно другой, непонятный. Однако рядом постоянно находятся переводчики, что позволяет бразильцу нормально общаться с партнерами и персоналом.

«С русскими непросто иметь дело, но внутри клуба они очень милые и восприимчивые», — подчеркнул Матеус Алвес.

Что касается собственно футбола, то в России он гораздо более атлетичный и скоростной, отметил бразилец. Также, по наблюдениям хавбека ЦСКА, в РПЛ отличается судейство: здесь судьи свистят там, где в Бразилии разрешают играть.

Матеус Алвес сыграл в 13 матчах в РПЛ, забил три мяча и отдал одну передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €7 млн.

