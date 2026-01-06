«Зенит» назвал цену за бразильского защитника Нино

Такая цена делает практически невозможным трансфер 28-летнего футболиста в «Палмейрас», который сохраняет интерес к Нино, но не готов платить столько.

«Зенит» же не горит желанием расставаться со своим лучшим центральным защитником — только за очень большие деньги. В январе 2024 года Нино перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» за €5 млн. С тех пор бразилец провел за петербургский клуб 68 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три передачи.

Действующий контракт Нино с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее стало известно, какую сумму «Зенит» заплатил за переход полузащитника Жерсона. В настоящее время футболистом интересуется «Крузейро», но трансфер считается маловероятным из-за высокого ценника, выставленного петербургским клубом.