Полвека с премьеры: в Химках вспомнили легендарный фильм «На всю оставшуюся жизнь» о подвиге медиков в годы войны

В городской библиотеке № 3 подмосковных Химок отметили 51-ю годовщину со дня выхода на экраны легендарного фильма «На всю оставшуюся жизнь», сообщила администрация округа.

«Такие кинопоказы помогают не просто вспомнить важные страницы истории, но и почувствовать атмосферу того времени. Через судьбы героев фильма зрители видят, какой ценой давалась Победа и какой огромный вклад внесли медики. Особенно важно, что подобные встречи объединяют разные поколения», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Мероприятие, приуроченное к этой дате, состоялось в четверг, 5 марта. Для посетителей организовали открытый кинопоказ, дополнив его познавательной лекцией. Гости библиотеки узнали об истории создания картины, услышали малоизвестные факты со съемочной площадки и увидели фрагменты киноленты, которая по праву считается одним из самых трогательных и пронзительных произведений о самоотверженном труде медицинских работников в годы Великой Отечественной войны.

«Наша задача — сохранять историческую память и передавать ее молодому поколению. Через такие события мы говорим о героизме, взаимопомощи и ответственности за страну. Формат кинопоказов позволяет сделать разговор об истории более живым и понятным для людей», — отметила депутат Галина Болотова.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева добавила, что практика проведения кинопоказов в Химках получит продолжение. По ее словам, такие мероприятия выполняют сразу несколько важных функций: они не только знакомят зрителей с культурным наследием, но и служат эффективным инструментом сохранения памяти о значимых исторических событиях. Кроме того, кинопоказы способствуют укреплению патриотических ценностей и создают пространство для объединения жителей округа.

