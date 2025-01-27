Жена Петросяна удивила фанатов снимком в купальнике на Мальдивах

35-летняя Татьяна Брухунова, супруга 79-летнего Евгения Петросяна, поделилась в социальных сетях фотографиями с отдыха.

Пара отправилась на Мальдивы, где Татьяна провела мини-фотосессию на фоне океана. Она позировала в элегантном черно-белом купальнике и стильных солнечных очках.

Подписчики супруги юмориста не могли сдержать восхищения: «Прекрасная фигура», «Очень женственно», «Если это не фотошоп, то форма просто идеальна», «Восхитительно!», написали пользователи соцсети.

Недавно на своей странице в соцсети Татьяна также удивила фанатов, опубликовав фото, на котором она запечатлена в белом прозрачном платье.