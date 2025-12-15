«Поменял микрофон на пульт от дрона»: рэпер Macan показал, как служит в армии

Рэп-исполнитель Macan, чье настоящее имя Андрей Косолапов, опубликовал в соцсетях видео с армейской службы. Кадры сняты во время выездного учебного задания в лесу в составе подразделения. Об этом сообщает РИА Новости.

Служба артиста проходит в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии. Рядовой Косолапов не получает никаких поблажек из-за статуса знаменитости. Его армейский путь развивается по стандартному сценарию, который теперь включает в себя современные военные технологии.

На опубликованных видео группа бойцов, включая рэпера, внимательно изучает интерфейсы пультов управления. Эти устройства, которые в войсковом сленге часто называют «птичкой», в реальных условиях применяются для разведки, наблюдения и целеуказания. Обучение работе с ними говорит о том, что Macan попал в технически подготовленное подразделение, где востребованы специфические навыки.

Ранее за видео с курящим рэпером повара «Витязя» отправили на гауптвахту.