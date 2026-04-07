«Поминки, которые не состоялись»: Ширвиндт по ошибке «похоронил» звезду «Сватов» Феклистова

Советский и российский телеведущий Ширвиндт, ведущий программы «Гараж», в новом выпуске, посвященном памяти актера и режиссера Игоря Золотовицкого, по нелепой случайности «похоронил» звезду «Сватов» Александра Феклистова. Сам Феклистов уже отреагировал, записав видеообращение, в котором сообщил, что жив и здоров, сообщает Super.ru.

Выпуск «Гаража» задумывался как трогательная беседа о коллегах, которых уже нет. Ширвиндт пригласил Юрия Стоянова, Ивана Урганта и Александра Жигалкина, чтобы вспомнить Золотовицкого и других ушедших артистов. В какой-то момент ведущий назвал среди покойных и Феклистова.

Однако сам Феклистов, которому 69 лет, оказался жив и даже записал видеосообщение, которое Ширвиндт включил в выпуск. Актер с мягким укором обратился к ведущему.

«Миша, ну зачем же вы меня похоронили? Я жив, здоров и очень рад вас видеть», — сказал артист.

Публика восприняла этот эпизод с юмором, а сам Ширвиндт публично извинился за оговорку.

В 2022-м году Феклистов осудил проведение специальной военной операции (СВО) и уехал в Европу. Известно, что актер живет в Испании, ведет свой блог, где пишет статьи. В европейской стране его творчество оказалось невостребованным.

