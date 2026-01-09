Помолвочное кольцо Загитовой оценили в 25 млн рублей

Фото олимпийской чемпионки Алины Загитовой с массивным кольцом на безымянном пальце вызвало бурные обсуждения в социальных сетях и медиасреде. Эксперты ювелирного рынка оценили стоимость представленного украшения с крупным бриллиантом примерно в 25 миллионов рублей, передает Woman.ru.

Фигуристка опубликовала снимок в своем Telegram-канале, не сопроводив его какими-либо комментариями. Это молчание лишь подогрело интерес поклонников, которые активно строят предположения о возможной помолвке спортсменки. Сама Загитова ранее неоднократно заявляла, что будет обсуждать личную жизнь публично только в случае серьезных изменений в статусе.

«Кто жених?», «Алина, тебя можно поздравить?», «Это кольцо стоит целое состояние. Поздравляю, Алиночка», — пишут поклонники в комментариях.

История спровоцировала волну сравнений с другой известной фигуристкой — Евгенией Медведевой, недавно объявившей о помолвке, что актуализировало тему их давнего спортивного соперничества в новом, светском контексте.

Пока Загитова хранит молчание, единственным подтвержденным фактом остается экспертная оценка стоимости кольца, в то время как его история и значение остаются предметом догадок.

Ранее сообщалось, что Губерниев прокомментировал оговорку Алины Загитовой, спутавшей полвека и 500 лет.