Помощница Эдиты Пьехи опровергла слухи об ухудшении здоровья артистки

Ассистент Эдиты Пьехи Ирина опровергла слухи о том, что у народной артистки СССР диагностировали старческое слабоумие. В интервью порталу 360.ru она заявила , что распространенные в интернете сведения являются ложными.

Недавно телеграм-канал Mash писал о проблемах со здоровьем 87-летней певицы, в частности, упоминались признаки возрастной деменции и повышенное кровяное давление. Эти данные вызвали обеспокоенность у поклонников.

Однако, по словам Ирины, Эдита Станиславовна чувствует себя хорошо, и нет никаких оснований говорить об ухудшении ее состояния. Она подчеркнула, что информация, растиражированная СМИ, не имеет ничего общего с реальностью.

Помощница артистки также сообщила, что в ближайшем будущем концертов с участием 87-летней Эдиты Пьехи не планируется.

Ранее сообщалось, что звезда «Свадьбы в Малиновке» актриса Зима скончалась на 80-м году жизни.