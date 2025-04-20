Звезда «Свадьбы в Малиновке» и «Собаки на сене» актриса Зима скончалась на 80-м году жизни

На 80-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации, актриса Елизавета Зима. Об этом стало известно из сообщения на сайте Смоленского государственного академического драматического театра имени А. С. Грибоедова.

В театре сообщили, что уход Зимы — это большая утрата для смоленской сцены. Она останется в памяти как актриса с ярким талантом, великолепным голосом и уникальными образами.

«Ушла из жизни легенда смоленской сцены Елизавета Корнеевна Зима. Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате — ушла из жизни замечательная актриса, заслуженная артистка России Елизавета Корнеевна Зима», — говорится в сообщении.

Зима появилась на свет 30 мая 1945 года в городе Ленинграде. Она получила образование в музыкальном училище при Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

После окончания учебы она работала в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы и Советска. С 1991 года она стала частью труппы Смоленского драматического театра.

Она запомнилась зрителям по своим ролям в спектаклях «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене», «Марица», «Дачники», «Сильва» и «Свадьба в Малиновке». Также она занималась преподаванием вокала и сценической речи. В 1997 году ей было присвоено почетное звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что директор группы «На-На» Виталий Фроликов ушел из жизни в больнице прямо во время операции.