Популярный мультгерой уходит из России

Популярный мультипликационный персонаж Буба уходит с российского рынка. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

Британская компания-правообладатель, анимационная студия 3D Sparrow Group Limited, приняла решение не продлевать лицензию на этого героя на территории России.

Это значит, что будущее проекта в стране теперь под большим вопросом. Пока серии мультсериала еще можно найти на некоторых видеоплатформах, но в скором времени их могут удалить.

Плюшевые игрушки и другой товар с изображением забавного домовенка пока есть в магазинах, однако их дальнейшее производство и распространение тоже оказались под угрозой.

Интересно, что офис самой компании продолжает работать в подмосковном Красногорске.

Буба — главный герой мультсериала, который впервые появился на экранах еще в 2014 году. Этот маленький персонаж, напоминающий одновременно тролля, старого деда и домового, вместе с друзьями попадает в забавные передряги и с любопытством исследует мир. За десять лет проект успел выпустить пять полноценных сезонов и завоевать симпатии зрителей.

