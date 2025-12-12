Том Круз принципиально отказался от своей мечты из-за Трампа

Голливудский актер Том Круз, известный своими экстремальными трюками и амбициозными проектами, принял неожиданное решение отказаться от съемок фильма в космосе. Как пишет RT со ссылкой на Page Six, причиной стал политический фактор: актер не захотел обращаться за помощью к президенту США Дональду Трампу для организации координации с NASA.

Проект, который мог бы стать первым в истории полнометражным художественным фильмом, снятым на орбите Земли, требовал одобрения и поддержки на уровне федерального правительства.

«...И, вероятно, Том не хотел просить Трампа об одолжении. Для этого нужно разрешение федерального правительства», — говорится в публикации.

Идея снять фильм за пределами земной атмосферы активно обсуждалась с 2020 года, при поддержке NASA и компании SpaceX Илона Маска. Проект рассматривался как симбиоз киноиндустрии и частной космонавтики, способный вдохновить новое поколение. Однако, судя по последним данным, бюрократические и, возможно, личностные барьеры оказались непреодолимыми. Координация таких масштабных съемок на Международной космической станции или другом орбитальном объекте требует беспрецедентного уровня доверия и сотрудничества между Голливудом, частными космическими компаниями и правительственными структурами, что в текущей политической конъюнктуре могло показаться Крузу слишком сложным и компрометирующим.

Отказ от космического проекта, однако, не стал для актера периодом застоя. В ноябре Тому Крузу была присуждена почетная премия «Оскар» за вклад в киноискусство, которую ему вручил известный мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Эта награда стала признанием его многолетней карьеры, полной рискованных каскадерских подвигов и кассовых хитов. Параллельно Круз продолжает работу над новой частью франшизы «Миссия невыполнима», где, по слухам, также планируются невероятные трюки, пусть и земные.

Ранее сообщалось, что академия кинематографических искусств вручит Тому Крузу почетный «Оскар».