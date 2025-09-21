Популярный российский актер попал под камнепад в Дагестане

Известный российский актер Никита Кологривый попал под камнепад во время съемок в Дагестане, сообщила «Лента.ру». Кадры с места инцидента опубликовал телеграм-канал «112».

Отмечается, что чрезвычайное происшествие (ЧП) произошло на горном серпантине, когда автомобиль с актером двигался по дороге. Во время движения внезапно начался оползень. Грунт с камнями сошел на дорогу, перекрыв проезд.

Кологривый вышел из машины, чтобы расчистить завал, и в этот момент один из камней попал ему в ногу. На распространившихся в СМИ кадрах видно, как актер пытается убрать камни с дороги и момента удара. Серьезных последствий в результате инцидента удалось избежать.

