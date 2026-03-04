Популярный в России белорусский комик объяснил, почему перестал жаловаться друзьям на жизнь

Некогда популярный в РФ белорусский комик Слава Комиссаренко, который сейчас живет за границей, признался, что его общение с друзьями из России сильно изменилось, пишет «Лента.ру».

В YouTube-шоу «Давайте сделаем шоу» юморист рассказал, что перестал делиться с близкими своими проблемами, хотя раньше это было для него важной поддержкой.

До отъезда Комиссаренко с нетерпением ждал встреч с друзьями, чтобы выговориться и получить совет. Теперь же, по словам комика, он старается не нагружать их своими трудностями.

По его словам, у друзей и так хватает своих забот, и он не хочет становиться для них дополнительным источником переживаний. Теперь при встречах они с приятелями заверяют друг друга, что у всех «все хорошо».

Ранее изгнанный из России казахстанский комик Нурлан Сабуров пошутил про 50-летний запрет на въезд на своем концерте в Таиланде.