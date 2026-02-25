«Посмотреть на уголовника»: Нурлан Сабуров пошутил про изгнание из России на концерте в Таиланде

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров, который ранее покинул Россию, дал свой первый концерт в Таиланде. Как сообщает Telegram-канал Baza, свое выступление перед местной публикой артист начал с ироничных комментариев по поводу собственного статуса и недавнего инцидента в московском аэропорту.

В частности, Сабуров в шутку предположил, что значительная часть зрителей пришла на концерт не столько ради его юмора, сколько для того, чтобы увидеть человека, который, по их мнению, имеет проблемы с законом. Он обыграл распространившиеся в СМИ и соцсетях кадры, на которых был запечатлен во время проверки в аэропорту Внуково. Комик иронично поинтересовался у аудитории, что это за фотография, где он лежит, намекая на нелепость ситуации.

Кроме того, в ходе выступления Сабуров пошутил на тему возможного изменения своего репертуара. Он заверил зал, что теперь его творчество станет исключительно патриотичным, и в подтверждение своих слов предложил зрителям вместе спеть известную композицию «Матушка-земля» в исполнении Татьяны Куртуковой.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе съемок популярного шоу «Что было дальше?» (ЧБД), одним из ведущих которого является Нурлан Сабуров, в Казахстан. Сообщалось, что команда проекта рассматривает возможность приглашать в новом сезоне гостей, сотрудничество с которыми в текущих условиях в России было бы затруднительным.

