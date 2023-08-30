Попытка «голливудозамещения»: почему китайские фильмы не приживутся в России

Врио гендиректора «Роскино» Екатерина Наумова, выступая на фестивале российского кино Russian Film Festival в Пекине, заявила, что китайские ленты заменят исчезающую продукцию Запада на рынке РФ. С этим утверждением не согласился кинокритик Александр Шпагин — он считает, что даже из-за санкций азиатские фильмы не будут популярны в России.

Эксперт отметил, что доля азиатских проектов в отечественном прокате и правда изменилась. Дефицита в связи с уходом западных компаний, поставляющих контент, не случилось, а в кинотеатрах появились в том числе и китайские премьеры.

«Вся картина происходящего была ясна с прошлого года, такой же она и остается. Попытка «голливудозамещения» в той или иной степени удалась — азиатского контента стало больше. Такое кино жизнеспособно, но в определенных пределах», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на богатый выбор и разнообразие, уверен Шпагин, китайские картины интересны узкой аудитории. Остальная же часть зрителей ищет либо способ добраться до желаемых лент, либо иные альтернативы.

«Некоторые западные фильмы все равно идут в прокате, а зритель все равно будет выбирать то, что хочет. Прокатчики не смогут завалить его тем кино, что он смотреть не хочет. Это невозможно. А хотят смотреть западные, российские и в меньшей мере европейские фильмы», — выразил мнение кинокритик.

Причинами возможной непопулярности азиатского продукта в России эксперт называет его непривычный стиль, разницу в менталитетах и другую подачу. Поэтому ждать роста спроса на фильмы из КНР не приходится.

«Азиатского кино действительно стало больше. Но смотреть его, по большому счету, не будут. Есть прекрасные боевики и другие хорошо сделанные картины, но все равно это не то. Только отдельные зрители посмотрят подобные ленты. Это классная экзотика, но в большом количестве она не нужна», — уверен Шпагин.

Ранее стало известно, что в Подмосковье выросла посещаемость акции «Ночь кино».