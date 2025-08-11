«Пора в отставку»: Семин оценил работу Станковича в «Спартаке»

После четырех туров в РПЛ «Спартак» набрал лишь четыре очка.

Семин отметил, что за такой результат отвечает не только главный тренер, но и спортивный директор, занимающийся комплектацией состава, однако первый спрос всегда с главного тренера.

«Это профессия тренера. Нет очков — пора в отставку. Нет места хорошего в турнирной таблице — пора в отставку. А вот теперь вопрос. Сколько после Дмитрия Анатольевича поменялось специалистов в клубе? Возможно, «Спартаку» стоило оставить Аленичева главным тренером», — сказал Семин.

Дмитрий Аленичев был утвержден главным тренером «Спартака» в июне 2015 года, в августе 2016-го он покинул команду, а его сменщик Массимо Каррера привел красно-белых к победе в чемпионате. Аленичев после «Спартака» работал только в красноярском «Енисее», а с мая 2019 года остается без клуба.

В четвертом туре РПЛ «Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 2:4.