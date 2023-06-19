Известный кинорежиссер Алексей Учитель призвал Россию выдвинуть свой фильм на премию «Оскар» в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

Критик и телеведущий Сергей Соседов напомнил, что США — враг РФ, и призвал не отправлять наши фильмы на какие-либо зарубежные премии.

«Кинематографистам, режиссерам, актерам, может быть, и лестно, что их фильмы отправляются на конкурсы, кинофестивали. Но это ни о чем не говорит. Этот Голливуд, „Оскар“ — ангажированные награды. Мы не можем говорить, что это совершенно беспристрастные, независимые премии. Это отражение вкусов академиков с конкретными именами», — отметил Соседов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, награды имеют экономическую, финансовую и политическую подоплеку. При их вручении учитываются не только художественная ценность фильма, творческие новации, игра актеров, уровень работы режиссеров и операторов.

«Это все оценивается в десятую очередь. В первую очередь будет оцениваться, насколько это удобно с точки зрения проката, принесет ли дивиденды, не перебьет ли кассу местным картинам. И, конечно, важен политический фактор», — подчеркнул критик.

Соседов призвал «забыть про „Оскар“, так как кино от его вручения „лучше не станет“.

«Получить „Золотого орла“ у Никиты Михалкова будет не хуже. Я бы ничего никуда не отправлял, тем более в сегодняшних политических условиях, когда США являются врагом России. На какой „Оскар“ вы собираетесь посылать наши фильмы? Одумайтесь, пораскиньте мозгами! Им надо объявить бойкот», — резюмировал критик.

Ранее депутат Шолохов предложил создать в Москве «Аллею славы» по аналогии с голливудской.