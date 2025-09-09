Поражение СКА от «Торпедо» вселило оптимизм в Ларионова

Ларионов отметил, что это было очень эмоциональная игра для него: ранее специалист на протяжении трех лет руководил нижегородской командой. Он пожелал успеха своему преемнику Алексею Исакову, который до этого возглавлял фарм-клуб «Торпедо» в ВХЛ.

«Горжусь, что мы сыграли очень хороший матч. Могли выиграть, но могли и проиграть. То, что я видел, вселяет оптимизм. Не сомневаюсь, что через такие моменты, такие игры проходит становление команды, характер, притирка. Как вы знаете, "Тойота" строится 10 часов, "Роллс-Ройс" — 6 месяцев. Я не хочу, чтобы было 6 месяцев. Мы к этому придем гораздо быстрее», — высказался Ларионов об игре СКА.

Еще в первом периоде матча с «Торпедо» СКА потерял канадского нападающего Джозефа Бландизи. Проводивший первый матч за СКА форвард был удален за неприличный жест в адрес скамейки соперника.